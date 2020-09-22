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Минфин назвал причины роста оптимизма в прогнозе развития экономики Карелии

Новости. Общество
09:42, 23 Сентября 2020
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Прогноз социально-экономического развития республики на 2021-2023 годы скорректирован с учетом более быстрых, чем ожидалось, темпов восстановления экономики.

Это следует из материалов заседания, действующей при Минфине Бюджетной комиссии, где рассматривались вопросы формирования регионального бюджета на ближайший трехлетний период.

"Ключевые изменения прогноза социально-экономического развития, рассмотренного на заседании комиссии…связаны с более быстрыми темпами восстановления отдельных показателей экономики региона. Так, увеличены прогнозы по объему фонда заработной платы на 2021 год и прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности на территории республики" - пояснили в министерстве финансов.

По данным Карелиястата, промышленное производство в Карелии в январе-августе 2020 года выросло на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения общероссийских показателей.

О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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