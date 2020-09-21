Минфин признал, что рост акцизов на сигареты приведет к росту нелегального рынка

Предложение министерства финансов о повышении акцизов на табачную продукцию в следующем году согласуется с политикой государства по сокращению потребления табака.

Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В части табака это уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри РФ", — приводит его слова "Дума ТВ".

Сазанов отметил, что после вступления данной меры в силу, возможен рост объемов продажи табака на нелегальном рынке. Поэтому Минфин совместно с Минсельхозом будут прорабатывать перечень мероприятий по борьбе с "черным" рынком.

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