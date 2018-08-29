Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ в два этапа

Министерство финансов поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа.

Повышение на 1,7% пройдет с 1 января 2019 года и на 2,4% – с 1 июля, пишут "Ведомости". Ранее Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 г. два раза – на 1,7% и на 2,4% (вместо традиционных 4%).

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%, и она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

По словам источника, Минфин в своем письме в Минэкономразвития согласовал соответствующие предложения без замечаний.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявлял, что повышение тарифов в два этапа будет однократным.