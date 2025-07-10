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Минфин поддержал выдачу семейной ипотеки только по месту регистрации заемщика

Новости. Общество
07:20, 11 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Замминистра финансов России Иван Чемесков отметил плюсы и минусы данного предложения.

Минфин поддержал предложение председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика и минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра финансов России Ивана Чебескова.

Замминистра отметил, что такая мера позволит обеспечить жильем тех граждан, кому это больше всего необходимо.

Зачастую льготные программы используются, в том числе, для покупки инвестиционных квартир для дальнейшей сдачи в аренду. Так чаще всего как раз и покупают граждане из других регионов. В этом нет ничего плохого, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что все-таки льготы даются для тех, кому это наиболее нужно, – отметил Иван Чебоксаров.

Он добавил, что нужно минимизировать использование льготных программ для инвестиционных целей, но при реальном переезде граждан семейная ипотека должна сохраняться. 

Тут нужно механизм подстроить, чтобы условия не ухудшились для тех, кто действительно планирует это сделать, – подытожил он.

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