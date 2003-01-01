Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

Минфин России с февраля меняет правила предоставления семейной ипотеки.

С 1 февраля 2026 года изменяться правила предоставления семейной ипотеки. Запретят оформлять два льготных кредита на каждого из супругов — оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии.

— Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками, — отмечается в материале Минфина РФ на сайте.

При этом указывается, что у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

Данная мера, говорят чиновники, призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. «Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в России могут снизить ставки по семейной ипотеке для многодетных.