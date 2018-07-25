Минфин предложил отвязать цену ОСАГО от мощности автомобиля и региона

Обновленные поправки Минфина в закон об ОСАГО отменяют два коэффициента — региональный и мощности двигателя.

Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя. Вместо мощностного и регионального коэффициентов Минфин предложил новые.

На стоимость полиса будет влиять стиль вождения: нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксироваться эти параметры предлагается в том числе с помощью установленных на автомобиле телематических устройств. Увеличить стоимость ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения.

В июне Банк России опубликовал проект указания о предельных значениях тарифов ОСАГО, согласно которому тарифный коридор расширится. Новая цена ОСАГО для физлица—усредненного водителя, вырастет на 2 тыс. руб., а для молодого и неопытного на мощном авто из «токсичного» для страховщика региона — на 6 тыс. рублей, сообщает "Коммерсантъ".