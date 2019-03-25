Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 25 Марта 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС, архив

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Загрузка...

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей.

Об этом говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости. Такая идея возникла в связи с увеличением в период с 2016 по 2019 год ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, введения помарочного учета, изменения цены федеральных специальных марок, стоимости винограда, используемого в качестве сырья для производства виноматериалов, а также комплектующих.

Минимальную отпускную цену завода-производителя намерены установить на уровне 143 рубля вместо 115 рублей, минимальную оптовую цену - на уровне 172 рубля вместо 133 рублей.

При этом цены на импорт и экспорт шампанских вин предложили оставить на прежнем уровне.

В записке к проекту приказа отмечается, что минимальные цены должны корректироваться в соответствии с текущей ситуацией на отечественном рынке.

"Повышение минимальных цен на игристые вина (шампанское) позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему России", - говорится в записке.

Минимальные розничные цены (МРЦ) являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 388 рублей, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти

Аналитика

Сегодня 14:18
Капитал
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
"Нам не нужна такая стабильность!" 2
Сегодня 11:50
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
"Ну, вы, ребята, даете!" 8
22.03.2019 12:33
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 4
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»