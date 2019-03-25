Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей.

Об этом говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА Новости. Такая идея возникла в связи с увеличением в период с 2016 по 2019 год ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, введения помарочного учета, изменения цены федеральных специальных марок, стоимости винограда, используемого в качестве сырья для производства виноматериалов, а также комплектующих.

Минимальную отпускную цену завода-производителя намерены установить на уровне 143 рубля вместо 115 рублей, минимальную оптовую цену - на уровне 172 рубля вместо 133 рублей.

При этом цены на импорт и экспорт шампанских вин предложили оставить на прежнем уровне.

В записке к проекту приказа отмечается, что минимальные цены должны корректироваться в соответствии с текущей ситуацией на отечественном рынке.

"Повышение минимальных цен на игристые вина (шампанское) позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему России", - говорится в записке.

Минимальные розничные цены (МРЦ) являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 388 рублей, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.