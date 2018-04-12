Минфин призвал будущих пенсионеров не надеяться только на государство

Россияне должны не только надеяться на государство, но и сами заботиться о достойной пенсии, используя накопительные пенсионные системы, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем", — сказал министр.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".