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Новости. Общество
09:22, 12 Апреля 2018

Минфин призвал будущих пенсионеров не надеяться только на государство

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Россияне должны не только надеяться на государство, но и сами заботиться о достойной пенсии, используя накопительные пенсионные системы, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем", — сказал министр.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Беня
2018-04-12 10:08:51
Ну раз пошла такая пьянка, пусть отменяет соответствующие поборы и отдает пенсионные отчисления, выплачивавшиеся долгие годы.
nae
2018-04-12 09:54:41
Т.е. мы вас, пока вы работаете, обдерем как липку сначала, занижая зарплаты, придумывая новые налоги, навязывая ипотеки и прочие кредиты, а потом вы еще позаботьтесь о своей пенсии. Молодец Силуанов, что б ты не дожил до пенсии.
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