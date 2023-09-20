Минфин РФ не хочет выплачивать 4 млн экс-главе Роспотребнадзора Карелии Коваленко

Минфин подал кассационную жалобу на решения судов, по которым Анатолий Коваленко должен получить миллионы за страдания из-за сямозерского дела.

Как пишет «МК в Карелии», 8 ноября в Третьем кассационном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрят кассационную жалобу Минфина РФ на решения Петрозаводского городского суда и Верховного суда республики. Речь идет о деле экс-руководителя карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, который отсудил 4 млн рублей в качестве компенсации за 6-летнее уголовное преследование по сямозерской трагедии.

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