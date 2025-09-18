Минфин России предложил снизить ставку по семейной ипотеке

В министерстве прорабатывают вопрос снижения ипотечной ставки для семей с большим количеством детей.

В Минфин России предложили снизить ставку по семейной ипотеке. Снижена она может быть для семей с большим количеством детей, рассказал журналистам замглавы министерства Иван Чебесков. Его цитирует агентство «Прайм».

— У нас сейчас есть поручение председателя правительства проработать инициативы парламента, которые были озвучены и в Совете Федерации, и в Государственной думе по семейной ипотеке, проработать предложения, которые есть у субъектов Российской Федерации, — сказал Чебесков в кулуарах Х Московского финансового форума (МФФ).

По словам замминистра, в настоящее время ведётся работа с ведомствами, с парламентом, делаются запросы в субъекты федерации.

— Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул, — отметил Чебесков.