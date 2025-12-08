Минфин России расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки»

Дальневосточную и арктическую ипотеку смогут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.
Минфин России расширил условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Так, ведомство распространило ее на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. При этом для таких семей отменяется возрастное ограничение для родителей.
— Напомним, что данной льготной программой могут воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет. Теперь для многодетных семей такое ограничение действовать не будет, — уточнили в ведомстве.
Кроме того, льготную ипотеку теперь смогут оформить не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ. Для них снимаются ограничения по должности, возрасту и семейному положению.
Использовать Дальневосточную и арктическую ипотеку можно будет не только для приобретения на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Условия по кредиту при покупке вторичного жилья по этой программе будут аналогичны условиям на новостройки.
— Для дальнейшего развития Дальнего Востока необходимо создавать комфортные условия для жизни людей, повышать доступность жилья. Принятые изменения помогут решить жилищный вопрос семьям, которые уже проживают в регионе или только задумываются о переезде, — подчеркнул Министр финансов РФ Антон Силуанов.
Кроме того, расширение программы на работников сферы образования будет способствовать привлечению и удержанию в регионах молодых квалифицированных специалистов. Добавим, что почти 40% территории республики сегодня входят в Арктическую зону России: Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукша.
Ранее в Карелии одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике».