Женщина в Петрозаводске осталась без трактора и без денег

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению жительницы города, которая хотела купить мини-трактор через интернет и лишилась 280 тыс. рублей.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

По словам 38-летней женщины, она нашла интернет-магазин с выгодным предложением и оставила заявку. После этого в одном из мессенджеров с ней связался якобы торговый представитель компании. Оговорив условия сделки, специалист отправил ей договор и реквизиты счёта, на который необходимо было внести предоплату в размере 280 тыс. рублей. Как только деньги были перечислены, менеджер перестал выходить на связь.

После проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.

«Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет. Тщательно проверяйте сведения о продавцах и не спешите отдавать личные сбережения за заказ, не получив никаких гарантий», — добавили в МВД Карелии.