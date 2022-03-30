Минимальный набор продуктов питания в Карелии дорожает рекордными темпами

Стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии выросла за март на 10,7% - это рекордный показатель с предыдущего кризиса 2014 года.

Данные о подорожании опубликовал Карелиястат.

Стоимость набора, который включает 33 наименования продуктов, превысила 6780 рублей.

За весь прошлый год это набор подорожал на 15,7%. В декабре он стоил 5937 рублей.