Минимальный набор продуктов питания в Карелии дорожает рекордными темпами

Стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии выросла за март на 10,7% - это рекордный показатель с предыдущего кризиса 2014 года.
Данные о подорожании опубликовал Карелиястат.
Стоимость набора, который включает 33 наименования продуктов, превысила 6780 рублей.
За весь прошлый год это набор подорожал на 15,7%. В декабре он стоил 5937 рублей.
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