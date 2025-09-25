Минимум 19 смертей: стало известно общее число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

Количество умерших в результате употребления поддельного спирта в соседнем с Карелией регионе увеличилось более чем в два раза.
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в деревне Гостицы Сланцевского района Ленинградской области достигло 19 человек, сообщает телеграм-канал «Shot». Предварительной причиной смерти селян стал метанол.
— Первые сигналы об отравлениях начались вечером 24 сентября. На глазах жены скончался 54-летний мужчина. Почти одновременно поступило сообщение о смерти 69-летнего мужчины в той же деревне. На следующий день зафиксировали ещё ряд смертей. (…) Дальнейшее расследование показало, что в течение сентября в Сланцевском районе после употребления алкоголя погибли 19 человек. ЧП объединили в одно дело, — рассказали там.
В продаже поддельных спиртосодержащих напитков подозревается 78-летний житель деревни Гостицы Николай Б. Ранее в его квартире были обнаружены пластиковые канистры объёмом до 10 литров.
Мужчина разливал самогон в использованные бутылки из-под водки, которые складировал на чердаке частного дома. Как пишет телеграм-канал «База», посуда и сырьё хранились в условиях тотальной антисанитарии.
Как оказалось, селянин работал не один. На протяжении последних 10 лет поставками алкоголя для него занималась 60-летняя дефектолог Сланцевского детского сада Ольга С. По предварительным данным, в последней партии педагог наспех прогнала самогон и плохо очистила первую фракцию.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемые задержаны.
— Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), — добавила она.