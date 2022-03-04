Минимущества Карелии и коммунальщики наказаны за сброс снега с крыши

В Сортавальском поселении наказали организации, которые сбросили снег с крыш на дороги и тротуары.

Госавтоинспекция составила протоколы об административном правонарушении в отношении организаций, которые сбросили снег с крыш подведомственных объектов на дороги и тротуары. Организации наказаны за нарушение правил дорожного движения. Об этом в соцсети информирует администрация Сортавальского поселения.

«В число нарушителей вошли управляющие компании и даже Министерство земельных и имущественных отношений РК, в собственности которого находится здание типографии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Карелии управляющие компании оштрафованы почти на 2 млн рублей за плохую уборку снега.