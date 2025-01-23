Минимущества Карелии незаконно разрешило использовать земельный участок в Прионежье

По требованию прокуратуры было отменено незаконное разрешение на использование земельного участка в деревне Бесовец.

Карельская природоохранная прокуратура проверила исполнение земельного и водного законодательства.

Надзорный орган установил, что Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выдало гражданину разрешение на использование земельного участка площадью 675 квадратных метров на территории общего пользования для обустройства подъезда к участкам на острове в деревне Бесовец Прионежского района.

При принятии решения ведомство не учло, территория проезда пересекает русло реки, которое ранее было неправомерно перекрыто строительными материалами.

Прокурор внес главе Минимущества Карелии представление об устранении нарушений закона. В результате ведомство отменило незаконное распоряжение на использование земельного участка.

Ранее сообщалось, что прокуратура по инициативе Народного фронта Карелии в судебном порядке оспаривает право частной собственности на земельные участки в водоохранной зоне реки Шуя в деревне Бесовец Прионежского района.