Минимущества Карелии выдало земельный участок для сенокошения, в 25 раз превышающий норму

Жителю Олонецкого района придется вернуть 25 га земли в гособственность после вмешательства Прокуратуры.
Прокуратура Олонецкого района провела проверку исполнения земельного законодательства в Олонецком районе.
— Установлено, что местный житель заключил с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия договор аренды земельного участка сельхозназначения общей площадью свыше 25 га для сенокошения. Между тем, для ведения личного подсобного хозяйства допускается приобретение земель сельскохозяйственного назначения площадью не более 1 га, — уточнили в Прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иск с требованием признать договор аренды недействительным. Суд требование удовлетворил.
Арендатор должен будет вернуть земельный участок в государственную собственность. Ранее сообщалось, что двое жителей Карелии по суду должны будут убрать постройки с собственных участков.