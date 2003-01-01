С Минимущества Карелии взыщут ущерб за разлив нефтепродуктов

На участке, находящемся в госсобственности, обнаружили нефтяное пятно.
В Карелии Министерство имущественных и земельных отношений должно выплатить более 420 тысяч рублей за разлив горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.
Инцидент произошел около деревни Коткозеро в Олонецком районе. Разлив нефтепродуктов обнаружил местный житель, он передал информацию в Росприроднадзор.
Специалисты ведомства провели проверку и взяли пробы почвы. Лабораторные исследования подтвердили, что концентрация загрязняющих веществ в грунте превышена.
Ответственность за причиненный вред возложили на Министерство имущественных и земельных отношений Карелии, так как загрязненный земельный участок находится в государственной собственности.
Росприроднадзор направил министерству требование добровольно возместить ущерб. В случае отказа последует обращение в суд.
Напомним, месяцем ранее в соседнем с Карелией регионе произошло экологическое бедствие. Тогда в Мурманске ввели режим повышенной готовности после разлива мазута в Кольском заливе.