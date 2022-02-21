Министерства Карелии публикуют информацию о военных действиях на Донбассе под хэштегом «своих не бросаем»

Карельские ведомства публикуют информацию о проведении военной спецоперации на Донбассе, поддерживая решение российского лидера.

После объявления президентом РФ Путиным о начале специальной военной операции в пабликах министерств и ведомств Карелии стали появляться посты в поддержку решения российского лидера.

Так, руку помощи беженцам призвал протянуть Минздрав Карелии, Минобразования объяснил, что решение о проведении боевых действий было принято по просьбам о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик, Минстрой напомнил, что с уважением надо относиться к украинским военнослужащим и организовать для тех, кто сложит оружие, безопасные коридоры, Минтранс объяснил происходящее спасением жителей ДНР и ЛНР.

Все посты выходят под хэштегом «своих не бросаем» или «мы рядом».

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский поддержал Путина «в полном объеме, безоговорочно и категорично».