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Новости. Общество
10:57, 11 Июля 2018

Министерство образования Карелии ищет сопровождающих для групп детей

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За услуги обещают платить 575 рублей в день.

Министерство образования Республики Карелия обращается с просьбой оказать содействие в подборе сопровождающих организованных детских групп детей, направляемых в организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории Черноморского побережья Краснодарского края.

С сопровождающими заключается договор возмездного оказания услуг на условиях бесплатного проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно (после завершения детской смены); стоимость оказанных услуг по договору 575 рублей за один день, в том числе размер страховых взносов; сопровождение детей осуществляется из расчета 1 сопровождающий на 12 детей; сопровождающий несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей на протяжении всего периода оказания услуг.

По вопросам организации сопровождения детей можно обращаться в Центр диагностики и консультирования. Контактная информация отдела организации детского отдыха: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24А, каб. 124, 131, тел.: 8(8142) 717-324, 8(8142) 767-443, е-mail: vleto@minedu.karelia.ru.

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