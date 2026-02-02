Министр финансов Карелии извинился за «бездушный» челлендж в сети

Глава министерства финансов принес извинения жителям Карелии за приглашение к челленджу.

Александр Климочкин повинился в своих соцсетях и признал критику в отношении финансового челленджа от Минфина.

— Полностью согласен с критикой в отношении содержания текста. Считаю, что независимо от авторитетности источника информации, специалисты обязаны критически оценивать её и не допускать публикации несогласованных материалов. Мне очень жаль, что такая ситуация стала возможна. Со своей стороны сделаю всё зависящее, чтобы подобное не повторилось, — написал министр.

Напомним, сегодня, 2 февраля, в официальном паблике министерства финансов Карелии чиновники предложили землякам в феврале отказаться от спонтанных покупок, посещения кафе, поездок на такси и развлечений. Инициативу назвали полезным челленджом по управлению личными финансами и формированию финансовой грамотности.

— Такой подход превращает экономию в игру, — заявили авторы поста.

Но после многочисленной критики в комментариях публикация была изменена на нейтральный рассказ о «новом тренде» уже без призывов отказаться от привычных трат. Со ссылкой на экспертов РБК.

На такое ноу-хау в популяризации финансовых знаний отреагировал глава Карелии. Челлендж он назвал бездумным и безнравственным, также инициировал проверку ведомства. Удивительно, действительно, как такое послание родилось именно в стенах Министерства финансов, которое не понаслышке знает о финансовой обеспеченности жителей Карелии.