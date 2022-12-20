Министр финансов ответила телезрительнице о планах повышения зарплаты чиновникам в Карелии

Власти Карелии не собираются повышать окладную часть зарплаты работникам органов государственной власти в 2023 году.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» министр финансов республики Елена Антошина. Она ответила на вопрос телезрительницы, планируется ли повышение заработной платы чиновников.

«Ни в 2021, ни в 2022 году у нас не увеличивались оклады. Средства на это не тратились. И в 2023 году решение об увеличении окладной части заработной платы работников органов государственной власти также не принято», — сказала Антошина.