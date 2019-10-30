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Новости. Экономика
12:13, 30 Октября 2019

Министр финансов: "По снижению долга Карелия стала лидером"

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О долговой политике Карелии рассказала министр финансов Елена Антошина.

К настоящему времени правительству республики впервые за многие годы удалось сделать прорыв в долговой политике, и в рейтинге субъектов Российской Федерации по снижению долга Карелия стала лидером.  

Долговая политика Карелии не является статичным документом, она постоянно совершенствуется, отметила Елена Антошина. Помимо обязательных процедур министерство финансов проводит анализ и оценку рисков, возможных при управлении долгом, осуществляет оценку эффективности заимствований, анализ финансового состояния получателя гарантии и т.д. Например, по результатам оценки долговые риски бюджета снизились с повышенного уровня 79% в 2015 году до умеренного уровня 45 % в 2019 году.

"Подводя итоги реализации долговой политики Карелии, подчеркну, что только комплексный подход к оздоровлению экономики и финансов, выработанный правительством Республики Карелия, позволил республике выйти из "красной зоны" – из списка субъектов Российской Федерации, долг которых превысил годовой объем собственных доходов. В наших планах – сбалансированный бюджет, оптимальная по сумме и составу структура долга, позволяющая быть стимулом, а не стопором экономического развития, достойный кредитный рейтинг, выпуск и размещение региональных ценных бумаг и направление полученных средств не на "проедание", а на развитие республики", – рассказала министр финансов. 

Полный текст читайте здесь. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-10-30 12:45:20
Что толку с этого , если развития региона нет , в конце России плетёмся ((((((((
David
2019-10-30 12:25:21
В правильной экономике долги должны расти! Это значит, что ты работаешь и тебе дают деньги, тебе доверяют.
zanoza
2019-10-30 12:25:08
Ну это временно и за счёт федеральных вливаний , не надо нам про комплексный подход говорить. Собственных доходов в республике очень мало, мы дотационный регион! Дотаций не дадут и государственные долги поползут вверх.
Гость
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