Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

Региону в 2025 году предоставлены дополнительные меры поддержки.
11 декабря Министр финансов РФ Антон Силуанов встретился в Москве с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Основными вопросами обсуждения стали обеспечение сбалансированности бюджета республики и выполнение социально-значимых обязательств региона.
– Благодарю Антона Германовича за внимание к нашему региону и оказываемую Карелии поддержку. Это особенно важно в текущем году, который мы завершаем в непростых экономических условиях, – отметил Артур Парфенчиков.
В текущем году результатом взаимодействия правительства Карелии с Минфином России стало предоставление дополнительных мер поддержки, в том числе в виде бюджетного кредита на кассовый разрыв.