Министр финансов России Антон Силуанов встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

Сбалансированность бюджета республики и исполнение социальных обязательств обсудили министр финансов России и глава Карелии.
Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с Министром финансов России Антоном Силуановым. В ходе встречи обсудили вопросы сбалансированности регионального бюджета.
Особое внимание было уделено выполнению Республикой Карелия всех социально значимых обязательств, а также вопросам управления государственным долгом субъекта. Кроме того, в ходе беседы затронут ход реализации в республике ключевых инфраструктурных и инвестиционных проектов.
Стороны договорились о продолжении совместной работы по проработке озвученных вопросов.
Данная встреча стала уже второй в этом году. Ранее, в августе, Минфин России поддержал инициативу региона об увеличении лимита бюджетного кредита. Это позволило Карелии обеспечить экономию на обслуживании государственного долга.