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Министр культуры Карелии не одобрил шутку петрозаводской актрисы о мужском атавизме

Новости. Культура
19:14, 09 Ноября 2024
фото: Битва за время 2 | 8 выпуск / скриншот из VK Видео

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Валерия Ломакина во время стендап-выступления на популярном канале затронула тему мужской телесности и карельского языка.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен прокомментировал нашумевший стендап актрисы из Петрозаводска в юмористическом шоу на популярном канале.

Как пишет Фактор, актриса из Петрозаводска Валерия Ломакина во время стендап-выступления на проекте «Битва за время 2» сравнила карельский язык с мужскими сосками. Она отметила, что и то, и другое является атавизмом. 

«Извините, но я считаю карельский атавизмом. Это как соски у мужчин. Работают исключительно, как зрелище. И то только для истинных ценителей», — сказала актриса во время стендапа.

Кроме того, во время выступления Валерия Ломакина назвала Национальный театр в Петрозаводске единственным местом на Земле, где говорят на карельском. 

«Этот язык настолько сложен для понимания, что даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках, в которых идет перевод на русский», — пояснила она.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен не остался в стороне и прокомментировал нашумевший стендап. Его слова приводит паблик Минкультуры республики.

Вопрос сохранения языка является общенациональной задачей. Ценность каждого языка неоценима. Нужно иметь высокий уровень понимания вопроса, знаний и самоцензуры, чтобы высказываться на такие чувствительные темы, как язык и национальность. Неуместные выступления по указанным темам могут нанести вред не только выступающему, но и широкому кругу людей. Смысл в работе артиста и актера содержится в сверхзадаче по просвещению народа, сохранению и развитию духовно-нравственных ценностей. Понятно, что есть форматы чисто развлекательные, которыми занимается коммерция, но помнить об этих важных для гражданина вещах должен каждый

— высказался министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Напомним, ранее именно на карельском языке студенты Петрозаводского университета напомнили об уплате налогов.

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