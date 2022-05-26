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Министр культуры Карелии ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Новости. Общество
16:30, 26 Мая 2022
фото: © пресс-служба Правительства РК

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На вопросы жителей республики о культурной жизни Карелии ответит в рамках проекта «Объясняем РФ» министр культуры региона Алексей Лесонен.

Культурная жизнь Карелии сегодня: перспективы, планы, вызовы и новые возможности. Что будет с международным взаимодействием в этой сфере? Как будем праздновать День республики в 2022 году? Эти и другие актуальные вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

Напомним, с начала марта работает федеральный информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте и в соцсетях проекта ежедневно публикуются ответы на волнующие россиян вопросы. Чаще всего люди спрашивают о том, хватит ли в нынешних условиях лекарств и продуктов, что будет с вкладами, надо ли сейчас покупать квартиры и куда поехать в отпуск. Ответы готовят профильные министерства и ведомства.

Чтобы жители Карелии могли получить ответы на свои вопросы не только от федеральных, но и от местных экспертов, для них созданы республиканские паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в мессенджере «Телеграм».

С марта 2022 года прямые эфира в рамках проекта «Объясняем.рф» провели Глава Карелии Артур Парфенчиков, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия Лариса Подсадник, Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, руководитель Минэка РК Олег Ермолаев, Министр Сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов, Министр социальной защиты РК Ольга Соколова и Заместитель Премьер-министра — Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович.

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