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Министр объяснил холод в квартирах жителей Карелии тем, что они задолжали за ЖКУ

Новости. Общество
11:56, 20 Ноября 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Задолженность населения Карелии за жилищно-коммунальные услуги подрывает финансовое состояние предприятий ЖКХ и вынуждает их снижать параметры теплоснабжения.


Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов на совещании правительства по проблемам отопительного сезона.

В качестве примера, как долги населения влияют на теплоснабжение, он привел Суоярвский район.

«Многие жители жаловались на снижение параметров котельной. Мы честно рассказали, почему это произошло. Задолженность населения по району была 20 млн рублей. Не получив средства за оказанные услуги по отоплению, наше предприятие не смогло оперативно рассчитаться с поставщиками тепла. Те, в свою очередь, не заплатили за поставки топлива. И, таким образом, этот кризис неплатежей привел к снижению параметров», — пояснил Россыпнов.

По его словам, такая ситуация наблюдается во многих районах Карелии. Предприятие «Карелкоммунэнерго», которое отвечает за теплоснабжение 9 районов, подало в суд иски на должников. По словам Россыпнова, выдано 11 тысяч судебных приказов о принудительном взыскании более 240 млн. рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2021-11-20 13:31:03
Муть.
Generalus87
2021-11-20 13:24:04
Бред
бюджет
2021-11-20 12:40:45
Больше тарифы поднимайте. Пусть министр озвучит долю расходов на ЖКХ в доходах семьи в СССР и сейчас. А потом винит население.
Полезный
2021-11-20 12:04:59
А добросовестные плательщики должны мнрзнуть из солидарности ?
кир
2021-11-20 12:01:51
Самобытные.
Гость
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