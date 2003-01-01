Министр обороны России подписал приказ об осеннем призыве

В России начинается осенний призыв в армию.

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу, который пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Призыв затронет граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

Командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ (далее Федеральный закон) призыву на военную службу», — говорится в приказе.

Планируется, что в армию призовут 135 тысяч человек. Тем же приказом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский ранее заявил, что призыв будет проходить в плановом порядке и не связан с проведением специальной военной операции. Все призывники пройдут службу на территории России и не будут направлены в зону СВО.

Для оповещения граждан будут использоваться как электронные, так и бумажные повестки. В Москве, Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях повестки будут только электронными. Решение о призыве теперь действует в течение одного года. Это означает, что призывник, не отправленный в войска в текущую кампанию, будет направлен на службу в следующем призыве.

Напомним, ранее глава Карелии подписал распоряжение об осеннем призыве.