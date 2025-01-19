Министр образования и спорта Карелии поздравил студентов с праздником

Роман Голубев поздравил с Днем Российского студенчества.

Поздравление студентам министр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие студенты техникумов, колледжей и вузов, поздравляю вас с Днем Российского студенчества! Этот замечательный день символизирует вашу энергичность, стремление к знаниям и желание двигаться вперёд», — написал Роман Голубев.

По словам министра, студенческая жизнь — это не только время учёбы, но и открытия, дружбы и возможность саморазвития.

«Каждый из вас — будущее нашей страны» — подчеркнул глава Минобразования и спорта Карелии и пожелал студентам успешной учебы, увлекательных проектов и ярких впечатлений.

«Пусть каждый день приносит новые знания, а ваши мечты сбываются! С праздником!» — добавил Роман Голубев.