Министр образования и спорта Карелии поздравил студентов с праздником

Роман Голубев поздравил с Днем Российского студенчества.
Поздравление студентам министр опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие студенты техникумов, колледжей и вузов, поздравляю вас с Днем Российского студенчества! Этот замечательный день символизирует вашу энергичность, стремление к знаниям и желание двигаться вперёд», — написал Роман Голубев.
По словам министра, студенческая жизнь — это не только время учёбы, но и открытия, дружбы и возможность саморазвития.
«Каждый из вас — будущее нашей страны» — подчеркнул глава Минобразования и спорта Карелии и пожелал студентам успешной учебы, увлекательных проектов и ярких впечатлений.
«Пусть каждый день приносит новые знания, а ваши мечты сбываются! С праздником!» — добавил Роман Голубев.
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