Министр образования и спорта Карелии поздравил педагогов республики с днем учителя

Роман Голубев поздравил учителей с профессиональным праздником.
Ежегодно 5 октября свой профессиональный праздник отмечают учителя.
Министр образования и спорта Карелии в связи с Днем учителя записал видеопоздравление, которое опубликовал на своей странице в соцсети.
«Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, дорогие коллеги! С Днем учителя!» — также написал Роман Голубев в личном профиле.
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