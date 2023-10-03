Министр образования и спорта Карелии поздравил педагогов республики с днем учителя

Роман Голубев поздравил учителей с профессиональным праздником.

Ежегодно 5 октября свой профессиональный праздник отмечают учителя.

Министр образования и спорта Карелии в связи с Днем учителя записал видеопоздравление, которое опубликовал на своей странице в соцсети.

«Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, дорогие коллеги! С Днем учителя!» — также написал Роман Голубев в личном профиле.