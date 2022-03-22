Министр образования Карелии не одобряет катание на скейтах у стелы «Город воинской славы»

Молодежь в Петрозаводске использует площадку у стелы «Город воинской славы» для катания на скейтах, но власти это не одобряют и обещают построить скейт-парки.

Позицию министерств образования и спорта Карелии высказал сегодня на совещании правительства руководитель ведомства Роман Голубев.

«К сожалению, мы видим, что молодежь у нас и у стелы „Город воинской славы“ на скейтах умудряется кататься. Конечно, надо создавать условия, поэтому будем в этом году планировать создание двух скейт-парков на территории Петрозаводска», — пообещал министр.

По его словам, места размещения скейт-парков и их стоимость будут определены до 1 апреля.

Ранее на скейтеров, которые катаются у стелы, пожаловалась общественная организация ветеранов столицы Карелии. Они считают катание на скейтах проявлением неуважения к памятнику.