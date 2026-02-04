Министр образования Карелии отменила дисциплинарные взыскания педагогам Туокслахтинской школы

Резонансный конфликт в карельской школе близок к разрешению. Министр образования и спорта республики Наталья Кармазина лично вмешалась в ситуацию и отменила дисциплинарные взыскания.

Конфликт в Туокслахтинской основной школе посёлка Заозерный (Сортавальский округ), вызвавший широкий резонанс, нашёл своё разрешение после личного вмешательства министра образования и спорта Карелии Натальи Кармазиной. В ходе рабочего визита, состоявшегося по поручению вице-премьера правительства республики Ларисы Подсадник, министр провела диалог с педагогическим коллективом и приняла решение об отмене дисциплинарных взысканий.

Поводом для конфликта стало размещение двумя учителями 12 января 2026 года в соцсетях фотографий, на которых они держат листы бумаги с требованием достойной оплаты труда. Педагоги по личной инициативе присоединились к всероссийской акции, а снимки были сделаны в учебном кабинете до начала занятий. Администрация учебного заведения расценила их действия как «политическую агитацию» и, ссылаясь на статью 48 Федерального закона «Об образовании», вынесла учителям взыскание, указав, что те действовали, «не поставив в известность директора школы».

Ранее Министерство образования Карелии, комментируя ситуацию, подтвердило право педагогов высказывать своё мнение, но назвало неэтичным использование для этого помещений образовательной организации. Ведомство также высказало недовольство тем, что акцию призывали провести на уроке «Разговоры о важном». Однако педагоги, как ранее уточняла «Столица на Онего», лишь сделали фото, а на уроке эта тема не поднималась.

Председатель Профсоюза образования Республики Карелия Марина Утицына заявила, что не видит нарушений закона, так как съёмка проходила без детей. Профсоюзный лидер признала проблему оплаты труда в республике системной.

В своём обращении в соцсетях после визита Наталья Кармазина признала, что диалог был непростым. Она отметила, что формально позиция директора школы была в рамках её полномочий, однако «школу нельзя использовать как инструмент давления», а для детей важна комфортная атмосфера. Для её сохранения и был отменён приказ о взыскании.

— Причина, по которой учителя высказались, будет решаться в диалоге. Считаю, что конфликтная ситуация исчерпана, — резюмировала Наталья Владимировна, одновременно призвав педагогов не поддаваться на «сомнительные и временами опасные акции».

Таким образом, власти республики, взяв ситуацию под контроль, пошли навстречу педагогическому коллективу, отменив спорное дисциплинарное решение. Теперь ключевым вопросом остаётся поиск конструктивного диалога по существу системной проблемы — уровню зарплат в отрасли.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура Карелии выявила системные нарушения в оплате труда педагогов.



