Министр образования Карелии оценила ремонт школы №1 города Сортавала

В городе торжественно завершился капитальный ремонт одного из символов города — здания школы № 1, являющегося объектом культурного наследия.
Ярким финалом масштабных работ стала вечерняя иллюминация: на фасаде зажгли современную художественную подсветку, подчеркнувшую архитектурные достоинства старинной постройки.
Особую значимость события подчеркнула министр образования и спорта Республики Карелия Наталья Кармазина, назвав момент включения подсветки символическим действием.
— Друзья! Школа № 1 Сортавалы зажигает огни! — написала министр на своей официальной странице. — Именно таким символическим действием завершилась церемония открытия школы после капитального ремонта.
Наталья Кармазина напомнила об уникальности здания, построенного почти сто лет назад по проекту финского архитектора Васкинена, и о бережном подходе к реставрации.
— Поэтому к проведению работ подошли с особым вниманием, бережно сохраняя то, что невозможно было бы восстановить уже никогда, например, плитку на полу, — отметила она.
Министр выделила главный, на её взгляд, итог преображения: сохранение особой атмосферы учреждения.
— Самое ценное, что в школе сохранилась та атмосфера, которая была до ремонта. Атмосфера добра и открытости, — уверена Наталья Владимировна.
Она также поздравила педагогический коллектив и всех жителей города, выразив уверенность, что «модернизация школы станет отправной точкой обновления системы образования сортавальской земли». В подтверждение высокого уровня работы школы министр привела успех 2025 года: в этом году её выпускница набрала высший балл на ЕГЭ сразу по двум предметам — русскому языку и химии.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что в Карелии набирает обороты скандал, связанный с заработной платой учителей. В эпицентре событий оказались педагоги из поселка Заозерный Сортавальского округа.