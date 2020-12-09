Министр образования Карелии рассказал, как дистанционка будет использоваться после пандемии

Глава Минобразования республики Роман Голубев считает, что дистанционная форма обучения в той или иной степени будет использоваться и после пандемии коронавируса.

Напомним, после введен я ограничений 50 процентов школьников Карелии вынуждены осваивать программу дистанционно, что, по мнению большинства родителей, наносит вред здоровью и знаниям детей.

По словам министра образования Карелии, дистанционное обучение – это временная мера. Тем не менее, эта форма обучения останется в школах и после пандемии.

"Мы понимаем, что в той или иной степени дистант будет использоваться и после пандемии. Это абсолютно нормально в период карантинных мероприятий. Ведь раньше карантин предполагал, что дети просто сидят дома. А сейчас школа может принять решение о введении дистанционного обучения. В результате это время не тратится впустую, и дети, которые не болеют, имеют возможность продолжать учиться. Поэтому эти технологии в образовании имеют место быть. Они, конечно, никогда не заменят очного образования. И уже со всех высоких трибун нам неоднократно заявлялось, что у нас нет задачи по переходу на дистанционное обучение. Просто эти технологии необходимо использовать. Наша задача, с точки зрения повышения квалификации педагогов, с точки зрения дальнейшего развития цифровых систем, - участвовать в этих процессах", - сказала Роман Голубев.

О проблемах, связанных с переходом на дистанционное обучение в Карелии, читайте здесь.