Министр промышленности и торговли Карелии ушел в отставку

Глава республики принял отставку Дениса Гуркова.

Сегодня, 8 ноября, руководитель Карелии Артур Парфенчиков принял отставку министра промышленности и торговли республики Дениса Гуркова. Глава региона сообщил об этом на своей странице в соцсети.

«Багодарю за работу в нашей команде! Денис Реомальдович возглавил министерство с момента его создания летом прошлого года. За столь короткое время вместе с минпромторгом мы многое сделали», — написал Артур Парфенчиков.

По словам руководителя республики, за это время был улучшен рейтинг Карелии в сфере реализации промышленной политики, республика вошла в десятку лучших регионов страны по технопаркам.

«Денис Реомальдович переходит на аналогичную должность в Самарской области. Договорились, что будем активнее взаимодействовать и с самой областью, и со всем Поволжьем. Он хорошо знает продукцию Карелии, которая должна быть востребована в этом крупном регионе России», — отметил глава региона.

Новый руководитель Минпромторга будет представлен в ближайшее время.