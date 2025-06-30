Министр промышленности и торговли РФ познакомился с ключевыми предприятиями Карелии

Во второй день рабочего визита Министра в Карелию Антон Алиханов и Глава Карелии Артур Парфенчиков побывали на производстве строительных принтеров «Лерто», Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, Литейном заводе «Петрозаводскмаш» и Машиностроительном заводе «Петрозаводскмаш».

5 июля Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил промпредприятия Карелии в Петрозаводске.

Глава региона Артур Парфенчиков презентовал руководителю Минпромторга России работу ведущих производств республики и инновационные проекты, реализуемые на современных промышленных площадках.

Рабочая программа началась с посещения ООО «Лерто» — производителя строительных 3D принтеров, которые способны изготовлять в автоматическом режиме различные изделия из бетона от малых архитектурных форм до индивидуальных жилых домов. Компания является резидентом «Сколково».

Далее Артур Парфенчиков представил Антону Алиханову производственную площадку «Онежского судостроительно-судоремонтного завода». Сегодня предприятие сфокусировано на строительстве серии краболовов, судов технического флота в интересах «Росморпорта», а также на реализации инвестиционного проекта, направленного на модернизацию и техническое перевооружение. Одной из целей проекта является создание для отечественной судостроительной отрасли типовой цифровой судоверфи, наполненной отечественными станками.

Затем Антон Алиханов и Артур Парфенчиков осмотрели площадки Литейного завода «Петрозаводскмаш», который является единственным в России предприятием, обладающим мощностями для производства отливок из чугуна массой до 140 тонн. Завод производит индивидуальные и мелкосерийные отливки практически из всех марок чугунов. Расчетная мощность предприятия составляет 30 000 тонн литья в год. Кроме того, сегодня предприятие реализует ряд инвестиционных проектов, предусматривающих освоение и выпуск изделий в специализированных направлениях для различных сфер экономики: железнодорожное машиностроение, судостроение и ветроэнергетика. В частности, «Петрозаводскмаш» локализует литейные заготовки для различных дизельных двигателей — на эти цели предприятию предоставлен льготный заём Фонда развития промышленности.

В завершении рабочего визита Антона Алиханова в Карелию, Глава республики Артур Парфенчиков презентовал Министру проекты, реализуемые на заводе «Петрозаводскмаш». Компания освоила изготовление значительной части оборудования «ядерного острова» АЭС и в настоящее время специализируется на выпуске главных циркуляционных насосов и других агрегатов атомных электростанций. За последние 15 лет было изготовлено более 150 единиц сложного крупногабаритного оборудования для атомной энергетики.

Фото: https://gov.karelia.ru/