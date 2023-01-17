Министр рассказал о крупном заказе Госдумы на продукцию «Мама Карелия»

ООО «Мама Карелия», которое выпускает иван-чай, варенья и цукаты, планирует в 2023 году увеличить производство на 50% благодаря большому спросу на эту продукцию.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, в 2022 году объём производства вырос на 11% к 2021 году, предприятие расширило ассортимент за счет выпуска медовой линейки продукции.

«Лично меня радует, что продукция компании известна по всей России, она нравится покупателям и пользуется спросом. Так, в конце декабря был крупный заказ производимой продукции от Государственной Думы Российской Федерации, которую поставили в большом ассортименте, после чего предприниматель получил положительный отклик», — написал Ермолаев в своем Телеграм-канале.