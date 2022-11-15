Министр рассказал о трех главных медицинских стройках в Карелии

В Петрозаводске возводят хирургический корпус БСМП, бюро судебно-медицинской экспертизы и вытрезвитель.

Как в соцсети рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в Петрозаводске сейчас возводят три объекта здравоохранения: хирургический корпус БСМП, бюро судебно-медицинской экспертизы и модульный вытрезвитель.



Под будущее семиэтажное здание хирургического корпуса выполнено усиление второй фундаментной плиты, завтра строители планируют начать бетонные работы.



На следующую неделю запланировано армирование наружных стен и колонн подвала. Также начата разметка границ под подземную стоянку. Параллельно ведутся работы по прокладке сетей водоснабжения. В новых помещениях разместятся диагностические службы, отделение реанимации интенсивной терапии, оперблоки и другие подразделения больницы.



В Высотном проезде подрядчик продолжает возводить новое здание бюро судмедэкспертизы, соответствующее всем современным санитарным требованиям. Здесь установлены окна, утепляют полы, ставят кровлю, монтируют наружные сети.



Вытрезвитель, который строят рядом с корпусом республиканского наркодиспансера на улице 8 Марта – первый в Карелии и на северо-западе. В модульном здании установили внутренние двери и подвесные потолки.



В душевых, санитарных комнатах, санузлах для потолка использованы влагостойкие плиты. Произведен монтаж электроснабжающей сети, проводится монтаж сети видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Установлены водонагреватели. Оборудована внутренняя сеть канализации.