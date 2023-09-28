Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев посетил на всероссийской выставке стенд карельских рыбаков

В Санкт- Петербурге прошли международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Площадку Seafood Expo Russia 27 сентября посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В ходе общения с участниками выставки он затронул ряд актуальных тем — от инвестквот до льготного кредитования аквакультуры и от перспектив судоремонта до насыщения рыбой внутреннего рынка, пишет Fishnews.

В день открытия шестого международного рыбопромышленного форума, а также выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий площадку в питерском «Экспофоруме» посетил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Совместно с членами иностранных делегаций министр осмотрел экспозицию и пообщался с рыбаками, рыбопереработчиками, рыбоводами и руководством прибрежных регионов.

У стенда карельского рыболовного флота глава Минсельхоза уточнил, куда идет продукция береговых заводов, построенных под инвестквоты: на экспорт или на внутренний рынок. По словам председателя Союза рыбопромышленников Карелии Ильи Раковского, сейчас приходится ориентироваться в основном на отечественного потребителя. Направлениями сбыта рыбной продукции министр интересовался и у других крупных предприятий, участвующих в выставке.

Проблемы, с которыми столкнулись промысловики по обслуживанию судов в прошлом и текущем году, остаются в поле зрения Минсельхоза. Для рыбаков Северного бассейна закрытие портов Исландии, Норвегии, а теперь и Фарерских островов стало серьезной проблемой и заставило срочно адаптировать бизнес к новым условиям.

«Какого-то системного решения, одного для всех, по снабжению флота пока нет, — поделился мыслями с корреспондентом Fishnews Илья Раковский. — Это такой вечный бег, но у нас уже все рыбаки на него настроились. Все понимают, что если ты сегодня в этом месте купил запчасти — завтра их может не быть, если здесь тебе рабочих прислали, то завтра могут не отпустить. Мы уже к этому привыкли. Если то, что получается сегодня, не получится завтра, значит, надо будет придумать что-то новое».

Представители другого флагмана рыбной промышленности Северного бассейна — Архангельского тралового флота — в ответ на вопрос министра об участии в первом этапе инвестквот просто перечислили названия судов, которые были построены в рамках этого механизма и ведут промысел: «Баренцево море», «Норвежское море», «Белое море».

Правда, считать ли этот опыт успешным, — большой вопрос, задержка при строительстве каждого траулера составила около двух лет, четвертое судно из этой серии тоже достраивается со значительным опозданием, отмечает Fishnews.

Зато темпы роста аквакультуры последние годы являются предметом безусловной гордости для аграрного ведомства. На выставке глава российского ведомства активно расспрашивал руководителей рыбоводных хозяйств о ситуации с кормами и рыбной молодью и планах по строительству заводов, которые призваны закрыть потребности сектора и в том, и в другом. Аквакультурщики в свою очередь просили регулятора все-таки решить вопрос с возмещением хотя бы части капзатрат в таких дорогостоящих проектах.

Вопросы развития портовой инфраструктуры и судоремонта продолжают волновать руководителей многих приморских регионов. Потенциал в этом направлении местные власти видят и в Архангельске, и в Калининграде, и на Камчатке, и готовы отстаивать свои инициативы перед федеральным министерством.

«С учетом того, что сейчас к санкциям в отношении наших рыбаков присоединились Фареры, Калининград становится самым удобным местом для базирования. У нас есть судоремонтные мощности, рыбный порт тоже достаточно активно развивается и готов стать хабом для российских рыбаков, — приводит издание слова губернатора области Антона Алиханова. — У нас есть ряд предложений, они касаются в том числе таможенных вопросов, решив которые, мы смогли бы очень сильно возродить рыбопромысловую базу».

О заинтересованности Камчатского края в формировании кластера, который мог бы оттянуть часть рыбных потоков от Владивостока, осуществляя их обработку и перенаправление, в том числе Северным морским путем, в рамках работы стенда торгового дома «Камчатский меридиан» сообщил министру глава региона. При этом краевые власти поддерживают и реализацию проектов в сфере судоремонта — как по малому флоту, так по средним и крупным рыболовным судам.

После обхода экспозиции на церемонии официального открытия форума и выставки компанию российским чиновникам составили представители рыбных ведомств Гвинеи, Ирана, ОАЭ, Омана, Мадагаскара, Мозамбика, Бразилии и Сенегала. Поприветствовав участников мероприятий, Дмитрий Патрушев вернулся к рассмотрения баланса поставок рыбной продукции на внешние рынки и внутри страны.

«Мы достигли показателей производства, которые сполна позволяют нам обеспечивать внутренний рынок и направлять нашу продукцию на экспорт», — объявил глава Минсельхоза. Он отметил роль и авторитет питерской площадки как места для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал форум и выставку главным событием года для отрасли. По его словам, состав участников мероприятий расширяется, несмотря на антироссийские санкции. В этом году в Санкт-Петербург приехали представители 38 регионов РФ и более двух десятков зарубежных стран.