Министр сельского хозяйства Карелии расскажет в прямом эфире о продовольственной безопасности

Владимир Лабинов в прямом эфире ответит на вопросы о продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства.
На сайте Минсельхоза Карелии сообщается, что министр Владимир Лабинов 22 марта в 18.20 проведет прямой эфир, в ходе которого ответит на вопросы о продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства в новых условиях.
Трансляция пройдет в паблике Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии.
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