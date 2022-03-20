Министр сельского хозяйства Карелии расскажет в прямом эфире о продовольственной безопасности

Владимир Лабинов в прямом эфире ответит на вопросы о продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства.

На сайте Минсельхоза Карелии сообщается, что министр Владимир Лабинов 22 марта в 18.20 проведет прямой эфир, в ходе которого ответит на вопросы о продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства в новых условиях.

Трансляция пройдет в паблике Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии.