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Появилось видео столкновения поездов рядом с Карелией
Сегодня 18:40

Министр сообщил, есть ли жители Карелии среди пострадавших пассажиров поезда «Мурманск – Санкт-Петербург»

Новости. Происшествия
22:00, 18 Декабря 2024
фото: Тг-канал Андрея Чибиса

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Глава Минздрава республики прояснил ситуацию с пострадавшими в вагонах, сошедших с рельсов.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о том, что среди пассажиров, пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области, жителей Карелии нет.

«Только что поступила информация: среди пострадавших нет жителей Карелии. Все мурманчане. Все эвакуированы в медицинские организации Мурманской области, в том числе нашими машинами. Одна из пострадавших умерла в карете скорой помощи», — написал министр, уточнив, что Карелия оперативно «протянула руку помощи» соседям.

Напомним, в Кандалакшском районе Мурманской области сегодня, 18 декабря, в 16.15 столкнулись два поезда — грузовой и двухэтажный пассажирский «Мурманск — Санкт-Петербург». Один грузовой вагон перевернулся, три пассажирских сошли с рельсов. Предварительно, авария произошла из-за поломки в грузовом составе.

Всего травмы получили 14 человек, из них 3 было в тяжелом состоянии. Пострадавших отправили в больницу Кандалакши. Одна из пострадавших скончалась в машине «скорой».

Из Карелии к месту аварии направлены 3 бригады скорой помощи. 

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