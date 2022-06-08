Министр социальной защиты Карелии рассказала, как будут увеличены выплаты на детей от 3 до 7 лет

В связи с увеличением с 1 июня 2022 года на 10% величины прожиточного минимума жители Карелии будут получать некоторые меры социально поддержки в новом размере.

Граждане, которые обратились за назначением выплаты на детей от 3 до 7 лет в июне, получат выплаты в увеличенном размере до 26 июля текущего года. Тем, кто обратился за назначением выплаты до 1 июня, не предусмотрено повышение, т. к. в соответствии с постановлением Правительства РФ размер выплаты подлежит перерасчету исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты.

В связи со сложившейся ситуацией Главой Карелии направлено обращение в Правительство Российской Федерации с предложением о внесении изменений в федеральные акты, допускающих возможность перерасчета выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет исходя из изменения прожиточного минимума для детей в любое время. «Сейчас мы действуем в существующем правовом поле и ждем ответа Правительства России по вопросу перерасчета выплат на детей от 3 до 7 лет включительно», — отметила Министр социальной защиты Республики Карелия Ольга Соколова.