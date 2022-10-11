Министр соцзащиты анонсировал повышение пенсий в России

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что с 1 января пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8%.

Как сообщает РИА Новости, об этом глава ведомства сообщил в ходе «Парламентского диалога» в Совете Федерации.

По словам Котякова, благодаря промежуточной индексации пенсий на 10%, введенной в этом году, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%.

В связи с новогодними праздниками пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому средства приходит после 8 числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.