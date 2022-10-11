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Министр соцзащиты объяснила, почему в Карелии 30 лет не выполняют указ о льготах по ЖКУ

Новости. Общество
13:25, 07 Декабря 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Многодетные семьи с 1992 года имеют право на 30% скидку по оплате услуг ЖКХ, но не получают этой льготы из-за пробелов в федеральной нормативно-правовой базе.

Об этом сообщила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Она прокомментировала законопроект, согласно которому предлагается предоставить многодетным семьям положенные им скидки на ЖКУ. Один из его авторов, депутат Сергей Андруневич пояснил, что власти Карелии обязаны это сделать согласно указу президента РФ, принятому в 1992 году.  Согласно указу, семьи с тремя и более детьми имеют право на скидку в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией.

Министр ответила, что в указе содержится норма, согласно которой федеральные министерства финансов и министерства соцзащиты должны были еще в 1992 году разработать порядок компенсации расходов региональных бюджетов на предоставление льготы.  Предполагалось, что регионы будут получать финансирование на эти цели из федеральной казны.

«До настоящего времени этот порядок не разработан. Собственно, в этом и особая проблем с реализацией указа от 5 мая 1992 года. Мы не сегодня к этой теме подходим, она неоднократно проверялась решениями судов, прокуратурами и так далее, но сегодня это является сдерживающим фактором», — сказала Соколова.

По словам представителя правительства в парламенте Юрия Шабанова, для предоставления такой льготы многодетным семьям потребуется около 300 млн рублей в год. Собственных ресурсов у Карелии для этого нет.

Парламентский комитет проголосовал против законопроекта.

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