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Министр спорта России хочет построить в Карелии стадион и новый футбольный манеж

Новости. Спорт
16:53, 19 Мая 2021
фото: © правительство Карелии
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Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, правительство Карелии и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и развитии футбола.

Как сообщается на сайте правительства республики, документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Карелии, объединить ресурсы сторон и распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола.

По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, в рамках реализации мероприятий договора и федерального проекта планируется построить в республике стадион и новый футбольный манеж.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что к 2024 году в Карелии будут созданы условия для удвоения количества команд в чемпионате республики и создания не менее 20 новых команд как в региональной Детской футбольной лиге, так и в чемпионате Карелии по мини-футболу. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, которые будут развиваться при поддержке региональной федерации футбола, пообещал Дюков.

Кроме того, ведущей спортивной школе региона будет присвоен статус «Региональный центр РФС», который позволит учреждению рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны РФС. На такую же поддержку сможет рассчитывать и уже существующий в Карелии «Детский футбольный центр».

"Мы рассчитываем, что в дальнейшем, благодаря этому Соглашению, в Карелии появится региональный футбольный центр. Это станет очередным этапом в развитии карельского футбола и позволит поднять его на новый уровень", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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User
2021-05-19 17:46:54
Ледовый дворец уже обещали, почему бы не пообещать стадион и манеж. Хотеть - не строить!
Спортсмен
2021-05-19 17:40:33
Футбол в России находится в плачевном состоянии, в сборной страны игроки слабого уровня + " пенсионер " Жирков, скоро его внуки в сборной будут играть вместе с ним,
новой волны футболистов не предвидится, и тут "кумовство" и блат,поскольку огромные не заработанные деньги платят средненьким футболистам, это чётко показывает Лига чемпионов,где все наши клубы, вылетают ещё на групповом этапе, даже с помощью иностранных игроков....
За рубежом "играет" Миранчук, по 5 минут в матче, Кокорин вокруг поля только, один Головин ещё немного пинает мячик более менее....Сборная на 40-50 местах в рейтинге....но "любитель передёрнуть", получает больше 300.000.000. рублей в год!!!
Os
2021-05-19 16:55:48
Но на региональном уровне команды из Карелии нет.
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