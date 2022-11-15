Министр спорта России поддержал строительство детского центра в Кончезере

Проект нового центра презентовали глава Карелии Артур Парфенчиков и директор Государственного училища олимпийского резерва Александр Воронов.

Сегодня в Карелию с рабочей поездкой приехал Министр спорта России Олег Матыцин. В первую очередь, руководитель федерального министерства осмотрел инфраструктуру Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге и пообщался со студентами. Сейчас здесь обучаются 192 спортсмена из 22 регионов.

С главой Карелии Артуром Парфенчиковым и директором училища Александром Вороновым Олег Матыцин обсудил план создания на базе лагеря «Старт» в селе Кончезеро детского спортивно-оздоровительного центра.

Такой центр при училище олимпийского резерва должен стать современной круглогодичной тренировочной площадкой для спортсменов училища, сборных команд, а также местом отдыха детей, в том числе из Карелии.

Сейчас детский оздоровительный лагерь «Старт» по решению Министерства спорта России, принятом совместно с правительством Карелии и администрацией Петрозаводска, передается в федеральную собственность и оперативное управление олимпийского училища в Кондопоге.

Училище олимпийского резерва в Кондопоге подготовило концепцию развития «Старта», которая включает в себя строительство и реконструкцию жилых корпусов и вспомогательных строений, а также возведение новых открытых спортивных площадок, ФОКа с универсальными залами, стадиона с беговыми дорожками, гостиницы.

«Это первый в Карелии спортивный центр, который будет работать круглый год. Здесь смогут тренироваться студенты училища олимпийского резерва, сборные команды, а также будут отдыхать наши карельские дети», − отметил Глава республики Артур Парфенчиков.

Построить лагерь на 150 мест планируют в 2023−2026 годах по федеральной программе обновления объектов спорта.

«Важно, что спортивно-оздоровительный лагерь − в единой концепции училища, и, если его построить, то получится мощный спортивный и образовательный кластер», − сказал Министр спорта России Олег Матыцин.

Артур Парфенчиков и Александр Воронов также рассказали о втором спортивном блоке Ледового дворца. Долгое время объект оставался недостроенным. В 2021 году подрядчик представил проектно-сметную документацию для реконструкции здания, его разработку профинансировало региональное правительство. В начале февраля документ прошел госэкспертизу.

Спортивно-оздоровительный комплекс в этом здании может вместить в себя вторую ледовую площадку, дорожки для керлинга, медико-восстановительный центр с бассейном, спортивные залы и гостиницу.