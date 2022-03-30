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Министр строительства Карелии: пенсионерка из аварийного дома в Соломенном получит новое жилье

Новости. Общество
12:49, 26 Апреля 2022

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Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов рассказал, когда и где получит квартиру пенсионерка, которая уже три года одна выживает в расселенном аварийном доме, отбиваясь от крыс и бомжей.

Как сообщала «Столица на Онего», в отдаленном микрорайоне Петрозаводска, в Соломенном, на улице Рабочая, в полуразрушенном аварийном расселенном доме уже три года проживает одна 64-летняя женщина, отбиваясь от крыс, бомжей и мародеров.

Ее дом 1960 года постройки был признан аварийным 10 лет назад, в 2012 году. В 2019-м всех расселили, а пенсионерке из муниципальной квартиры предложили переехать в квартиру дома, который был построен в 1962 году. С тех пор, как она отказалась от предложенного жилья, чиновники забыли про нее, оставив жить в расселенном 8-квартирном разваливающемся доме, который с каждым годом приходил в более удручающее состояние.

Его атаковали бомжи и мародеры, а после соседями пенсионерки стали крысы, голуби да бездомные кошки.
Женщина держит оборону из последних сил, не теряя веру в лучшее. За три года она неоднократно обращалась в прокуратуру, к чиновникам городского и республиканского уровня, но нигде не могла найти ответа: когда ее переселят, ведь, по их мнению, ей уже предлагали жилье, от которого она сама и отказалась. Поэтому теперь надо ждать.

А чтобы пенсионерка знала, что ее не забыли, чиновники в мэрии проголосовали за поднятие квартплаты. И теперь пенсионерке приходят счета за услуги ЖКХ не 291 рубль, а 756.

О происходящем пенсионерка рассказала СМИ. В результате после публикации прокуратура Карелии начала проверку.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов на обращение журналиста ответил, что вопрос о переселении пенсионерки из дома №… по улице Рабочая был решен еще в минувшем году, в 2021-м.

«В 2021 году ко мне обращалась по вопросу предоставления жилья женщине из аварийного дома №… по улице Рабочая ее дочь. Мы разбирались в ситуации. Было принято решение, о котором сообщили жильцу аварийного дома, что в ноябре 2022 года она получит квартиру площадью 40 квадратных метров в новом благоустроенном доме на улице Белинского. При разработке квартирографии нового дома на Белинского была учтена ситуация на Рабочей», — сказал Виктор Россыпнов.

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