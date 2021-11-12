Министр строительства Карелии подтвердил повышение взносов населения на капремонт в 2022 году

Власти Карелии собираются увеличить для населения взносы на капитальный ремонт домов в 2022 году

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр строительства республики Виктор Россыпнов.

«Взнос на капитальный ремонт каждый год традиционно повышается для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость программы капитального ремонта… Обращаю внимание, что мы от капитального ремонта небольших домов переходим к капитальному ремонту тех домов, которые требуют значительного вливания. Таким образом, наша потребность (в финансировании — прим. ред.) будет сохраняться на таком же уровне как сейчас. Может быть будет подрастать», — сказал Россыпнов.

Расчеты, как вырастут взносы на капремонт в 2022 году, ранее были представлены правительством при разработке проекте бюджета. Ожидается, что эта сумма составит 10 рублей 2 копейки за 1 кв. метр общей площади.

В 2021 году взносы рассчитываются исходя из 9 рублей 55 копеек на 1 кв. метр, а в 2020 году эта цифра составляла 8 рублей 90 копеек.