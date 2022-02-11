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Министр строительства Карелии защитил диплом инженера

Новости. Общество
14:15, 11 Февраля 2022
фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев

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Виктор Россыпнов на «отлично» защитил диплом в Институте лесных, горных и строительных наук ПетрГУ.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувший четверг, 10 февраля, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов успешно защитил диплом в Институте лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, получив профильное образование к уже имеющемуся высшему юридическому.

Как пояснил сам Виктор Россыпнов, он учился в ПетрГУ 3,5 года на бакалавра лесных, горных и строительных наук, и вчера, 10 февраля, состоялась защита диплома. 

Отметим, что в Институте лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного университета готовят высококвалифицированных специалистов для предприятий лесного и строительного комплекса, машиностроения, автомобильного транспорта, автомобильных дорог, горных инженеров и геологов.

«Институт лесных, горных и строительных наук – единственная образовательная структура в Республике Карелия, предлагающая высшее инженерное образование с возможностью получения ученых степеней кандидата технических или сельскохозяйственных наук, а также доктора технических наук», - отмечается на сайте ПетрГУ.

Ранее сообщалось, что Виктор Россыпнов был назначен министром строительства в марте 2020 года, куда пришел из Управления автодорог.

Почему Виктора Россыпнова называют Комиссаром Каттани и как следователь возглавил ведомство, читайте здесь.

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Комментарии

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petronik
2022-02-11 17:11:29
И не стыдно было об этом сообщать? Кстати, у него и первый зам такой же (юрист). Про других не знаю.
лесоруб
2022-02-11 17:05:07
Как раз должность для молодого специалиста. Обычно после универа распределяют на такие должности :)
Мотя
2022-02-11 16:22:20
Вроде как самый толковый из кумовьёв . :)
Zim
2022-02-11 15:04:57
Интересно, его на занятиях, на экзаменах кто-нибудь видел? Или он был таким же невидимкой, как Катанандов, когда учился на юриста?
DrBoroda
2022-02-11 14:58:47
Теперь можно готовиться к ЕГЭ. а там и детсад подоспеет...
кир
2022-02-11 14:47:00
Можно быть начальником без диплома.
Серж
2022-02-11 15:05:28
кир, если юрист заслуженный .
Dredd
2022-02-11 14:34:04
Ну теперь дела пойдут.
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