Министр строительства Карелии защитил диплом инженера

Виктор Россыпнов на «отлично» защитил диплом в Институте лесных, горных и строительных наук ПетрГУ.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувший четверг, 10 февраля, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов успешно защитил диплом в Институте лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, получив профильное образование к уже имеющемуся высшему юридическому.

Как пояснил сам Виктор Россыпнов, он учился в ПетрГУ 3,5 года на бакалавра лесных, горных и строительных наук, и вчера, 10 февраля, состоялась защита диплома.

Отметим, что в Институте лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного университета готовят высококвалифицированных специалистов для предприятий лесного и строительного комплекса, машиностроения, автомобильного транспорта, автомобильных дорог, горных инженеров и геологов.

«Институт лесных, горных и строительных наук – единственная образовательная структура в Республике Карелия, предлагающая высшее инженерное образование с возможностью получения ученых степеней кандидата технических или сельскохозяйственных наук, а также доктора технических наук», - отмечается на сайте ПетрГУ.

Ранее сообщалось, что Виктор Россыпнов был назначен министром строительства в марте 2020 года, куда пришел из Управления автодорог.

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